«مستعدون للرد».. الجيش الوطني الليبي يحذر من خرق وقف إطلاق النار
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:01 م
وكالاتطباعة
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الليبى على استعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "إن لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا، وهو يصرح رسميا كما لو أنه رئيس طرابلس، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز والنفط الليبيين".
ولفت المسماري إلى أن "تركيا ترسل بالسلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".
وقال المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "إن لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا، وهو يصرح رسميا كما لو أنه رئيس طرابلس، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز والنفط الليبيين".
ولفت المسماري إلى أن "تركيا ترسل بالسلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".