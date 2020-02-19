​«مستعدون للرد».. الجيش الوطني​ الليبي يحذر من خرق وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الليبى على استعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار في ليبيا.وقال المسماري في ​مؤتمر​ صحفي مساء اليوم: "إن لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا، وهو يصرح رسميا كما لو أنه رئيس ​طرابلس​، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز و​النفط​ الليبيين".ولفت المسماري إلى أن "​تركيا​ ترسل ب​السلاح​ والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".