ضبط مصنع لتقليد الأحذية الرياضية العالمية فى طنطا

نجحت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان مدير مباحث تموين الغربية، في ضبط مصنع تخصص في تقليد الأحذية الرياضية (كوتشي) من الماركات العالمية (Nike - adidas) بشارع سيدي عبد الرحيم بحي سيجر بدائرة قسم أول طنطا، وتم ضبط الأحذية الرياضية المُقلدة داخله.تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث تموين الغربية، بضبط مصنع لتقليد الأحذية الرياضية العالمية، ملك اسامة.ع. ع. ح،٣٥سنة، مقيم بشارع ترعة الشيتي دائرة قسم أول طنطا، وعُثر داخل المصنع على ٤٠٠ حذاء من الماركتين الأشهر "اديداس ونايك"، معدة للبيع.تم تحرير المحضر بالغش والتدليس حمل رقم ٥٠٥٩ جنح قسم أول طنطا، وتحويل المحضر للنيابة.