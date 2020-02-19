الفخفاخ يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

قال رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ، إنه توصل إلى تركيبة حكومية جديدة يسعى لأن تنال ثقة الشعب والبرلمان.وأكد إلياس الفخفاخ في كلمة مساء اليوم الأربعاء، أن تشكيل الحكومة شهد مشاورات كثيرة ومعقدة انتهت بتغليب المصلحة الوطنية مكونة من ائتلاف سياسي واسع منفتح على كافة التيارات السياسية والفكرية.وشدد الفخفاخ على أن تكون حكومته لجميع التونسيين بعد حصولها على ثقة البرلمان، مشيرا إلى أنها تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة.وأعلن الفخاخ أسماء الوزارات السيادية وعلى رأسها الدفاع والداخلية والخارجية التي أثارت خلافات قوية في السابق.وضمت الحكومة وزراء من حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة وأحزاب أخرى.