المسمارى: لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبى
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:55 م
وكالاتطباعة
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا.
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم "إنه لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدًا، وهو يصرح رسميًا كما لو أنه رئيس طرابلس، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز والنفط الليبيين".
أضاف أن القائد العام خليفة حفتر وصل موسكو للقاء المسؤولين الروس، وهو ويدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحرب الني نقوم بها هي ضد الإرهاب أشخاصا أو مؤسسات.
ولفت المسماري إلى أن "تركيا ترسل بالسلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم "إنه لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدًا، وهو يصرح رسميًا كما لو أنه رئيس طرابلس، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز والنفط الليبيين".
أضاف أن القائد العام خليفة حفتر وصل موسكو للقاء المسؤولين الروس، وهو ويدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحرب الني نقوم بها هي ضد الإرهاب أشخاصا أو مؤسسات.
ولفت المسماري إلى أن "تركيا ترسل بالسلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدًا، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".