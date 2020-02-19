رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمود التهامى يتألق على مسرح دار أوبرا دمنهور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:54 م
محمود التهامى
محمود التهامى
طباعة
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا يحييه الشيخ محمود التهامي٬ بمزيج بين فن الإنشاد الصوفي القديم، وفن التواشيح، وفنون الموسيقي العالمية المختلفة الحديثة وأجواء جديدة وشكل موسيقي مختلف، تحت شعار "إنشاد واحد وموسيقي متعددة"٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، 19 فبراير على مسرح دار أوبرا دمنهور.

وبقصيدة "قمر"، بدأ فارس الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامى حفله اليوم بصوته العذب الشجى ضمن باقة مختارة من أجمل ما أنشد وهى: "البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، المسجد الأقصى، أبا الزهراء، يا هو،، طلع البدر علينا".

وأمتع "التهامى" الحضور الذى عبر عن سعادته بالتصفيق الحاد، وترديد كلمات الأناشيد معه، وطلب منه الحضور أنشودة "صعايدة يا رسول الله صعايدة وأحباب الله" الذى قام بإنشادها مرتين بناء على طلب الحضور وأيضا إعادة إنشاد "يا هو"، و"قاضى الغرام"، وقصيدة "قمر سيدنا النبي" واختتم الحفل بقصيدة "طلع البدر علينا" وسط تفاعل الحضور.

يذكر أن الشيخ محمود التهامى أصقل موهبته في الإنشاد بالتعلم والدراسة، بعد تخرجه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم الماجستير في علم النفس، والعديد من الدراسات في الموسيقى وأدخل كل الآلات الموسيقية، وكذلك المقامات حديثة، فأصبح الإنشاد الدينى على يديه متطورًا.

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف ترقص على مهرجان «بنت الجيران»: لسه بخيري (فيديو)

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«التعليم» تكشف نتائج التحقيق في وجود «شيشة» داخل مدرسة بأكتوبر

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية