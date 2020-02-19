محمود التهامى يتألق على مسرح دار أوبرا دمنهور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا يحييه الشيخ محمود التهامي٬ بمزيج بين فن الإنشاد الصوفي القديم، وفن التواشيح، وفنون الموسيقي العالمية المختلفة الحديثة وأجواء جديدة وشكل موسيقي مختلف، تحت شعار "إنشاد واحد وموسيقي متعددة"٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، 19 فبراير على مسرح دار أوبرا دمنهور.وبقصيدة "قمر"، بدأ فارس الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامى حفله اليوم بصوته العذب الشجى ضمن باقة مختارة من أجمل ما أنشد وهى: "البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، المسجد الأقصى، أبا الزهراء، يا هو،، طلع البدر علينا".وأمتع "التهامى" الحضور الذى عبر عن سعادته بالتصفيق الحاد، وترديد كلمات الأناشيد معه، وطلب منه الحضور أنشودة "صعايدة يا رسول الله صعايدة وأحباب الله" الذى قام بإنشادها مرتين بناء على طلب الحضور وأيضا إعادة إنشاد "يا هو"، و"قاضى الغرام"، وقصيدة "قمر سيدنا النبي" واختتم الحفل بقصيدة "طلع البدر علينا" وسط تفاعل الحضور.يذكر أن الشيخ محمود التهامى أصقل موهبته في الإنشاد بالتعلم والدراسة، بعد تخرجه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم الماجستير في علم النفس، والعديد من الدراسات في الموسيقى وأدخل كل الآلات الموسيقية، وكذلك المقامات حديثة، فأصبح الإنشاد الدينى على يديه متطورًا.