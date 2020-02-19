«المصريين»: زيارة رئيس بيلاروسيا تستهدف رسم خارطة طريق لمستقبل العلاقات

قال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا للقاهرة دليل على العلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط بين البلدين، والتي تستهدف تعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية بين مصر وبيلاروسيا شهدت تقدمًا واستقرارًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بسبب السياسات الخارجية المتميزة لكلا البلدين.وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًّا كبيرًا مؤخرا، الأمر الذي ترتب عليه زيادة التبادل التجاري والسياحة البيلاروسية إلى مصر، موضحًا أن مصر أصبحت شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لدولة بيلاروسيا في القارة الإفريقية، وتمثل لهم فرصة كبرى للتوسع الاستثماري.وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن دولة بيلاروسيا من أوائل الدول التي دعمت وساندت بقوة الموقف المصري والقيادة السياسية المصرية والرئيس السيسي عقب ثورة 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر اليوم تستهدف رسم خارطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا وخاصة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد.ووصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث عدد من القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.