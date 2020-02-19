السعودية وأمريكا تتشاركان فى التمرين البحرى بالمنطقة الشرقية

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية الأسبوع المقبل، في مناورات التمرين البحري "المدافع البحري".وتأتي مناورات تمرين المدافع البحري امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.يهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.