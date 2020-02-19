بعد ترتيبه الثالث عالميا.. تجهيزات متطورة لسياحة البالون الطائر

قال الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إنه تم تزويد موقع إقلاع البالون الطائر بأحدث كاميرات المراقبة ومحطة أرضية للمراقبة الجوية ومحطة أرصاد جوية حديثة، بالأقصر وتم تزويد البالون بتقنيات حديثة تتواصل مع الأقمار الصناعية تساعد الطيار في الطيران الآمن حفاظا على سلامة الركاب وجاري زيادة مساحة أرض الإقلاع وتجهيز صالة استقبال (مخيم) للركاب مزودة بجميع الخدمات الخاصة للسياح.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات تنفيذا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع ميهوب وتوجهيات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات لمتابعة حركة العمل وانتظامية التشغيل داخل المطارات المصرية،وقد رافقه خلال الجولة الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر.كما أعطى المحجوب توجيهاته بضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر في ظل انتعاش الحركة السياحية الداخلية كما تابع مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها في أقرب وقت مع وضع توقيت زمني محدد للانتهاء من تلك المشاريع، كما تضمنت الجولة زيارة موقع إقلاع البالون الطائر حيث شهدت الآونة الأخيرة على انتعاش واضح فى سياحة البالون الطائر التى أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبا دوليا رقم 3 بين أكبر 10 دول في العالم.فى نهاية جولته، اجتمع مع العاملين للاستماع لهم ولمقترحاتهم ووعد بأنه لن يدخر جهدًا في توفير كل سبل النجاح والرفعة للعاملين التى تؤهلهم لقيادة منظومة ناجحة قوية مثل الشركة المصرية للمطارات وشدد على تنمية روح الفريق التى هى الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة.