«الساعاتي»: المرأة تنفق 90% من دخلها على المنزل والرجل ينفق 60% على نفسه

نظم حى الجمرك بالإسكندرية، ندوة بعنوان "المرأة عبر العصور" برئاسة المهندسة نجوى أمين وأدارتها منى عبد العال مسؤول العلاقات العامة بالحي.حاضرت فيها الدكتورة هدى الساعاتي الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والأمين المساعد لحزب الجيل.وقالت "الساعاتي"، أن المرأة العاملة تنفق 90% من دخلها على أسرتها بينما ينفق الرجل 40%، مشيرة أن المرأة تواجه تحديات كثيرة، أهمها التميز في تعاقدات العمل، وغياب دور الحضانة في أماكن العمل، ولم تستطيع الاستفادة من ساعات الرضاعة التي يمنحها القانون.وطالبت بتفعيل قانون العمل الموحد 12 لسنة 2013 لحماية عاملات المنازل من التعرض لأية انتهاكات، لافتة إلى أهمية القيادات النقابية فى رصد مشاكل المرأة العاملة وتسليط الإعلام عليها ورفعا لصانعي القرار.وأكدت الساعاتى على أهمية نشر ثقافة حقوق المرأة وتطوير نظم التأمين الصحى والاجتماعى، وتوفير العلاج المجاني بالمستشفيات والوحدات الصحية وتطبيق قواعد السلامة المهنية في أماكن العمل، لافتة إلى أهمية دور المجتمع المدني في تحسين أوضاع المرأة.وقالت إنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تأتى ثورة التنمية المحلية والايجابيات التي لابد من تحقيقها على أرض الواقع، وأن نضال المرأة منذ القرن العشرين ومستمر حتى الآن فى المطالبة بحقوقها وتنمية مجتمعها. وأضافت الساعاتى أن الإرادة السياسية تؤكد يوم بعد آخر على أهمية دور المرأة والدستور أعطى لها تمثيل محترم فى البرلمان، اضافة إلى دور المجلس القومى للمرأة فى وضع خطة للنهوض بالمرأة ضمن الخطة الاستراتيجية 2030.وتأسفت الساعاتى على تهميش المرأة فى الأحزاب والنظام القبلى، مضيفة التحديات التى تواجه المرأة المرشحة سواء من سلطة رأس المال، مطالبة بإلغاء الحصانة التى تتسبب فى حدة الصراع وتحجب المرأة عن خوض الإنتخابات.كما ألقت الساعاتى الضوء على دور المجالس المحلية للمواطنين، ومدى أهمية تمكين المرأة ضاربة بالمثل بالدكتورة سعاد الخولي، مؤكدة على قدرة المرأة على تولي العديد من المناصب القيادية مشيرة إلى أن 49% من الأسر المصرية تعولها سيدات و70% من القطاع غير الرسمي في الدولة تتولاه سيدات، ونسبة العاملات في القطاع غير الرسمى 27%، ونسبة تواجدها فى الحياة السياسية تصل إلى 15 %، و33% من القروض تحصل عليها سيدات الأكثر انتظاما فى السداد على الرجال.وأشارت إلى أهمية رجوع نص الكوتة قانون الإنتخابات البرلمانية كنوع من التمييز الإيجابي لفترة مؤقتة حتى تحقق التمثيل العادل فى البرلمان، لافتة إلى أهمية الجمعيات والمبادرات كمتنفس ومخرج للمرأة لخوض الحياة السياسية.كما قال عالم الاجتماع جون نيلسون، فى الوجود خطورة غياب دور الجهاز الرقابي وأهمية وجود المجلس المحلي لمراقبة المجلس وكيف يمكن تطبيق أحكام القانون على المخالفين في المجالس المحلية.