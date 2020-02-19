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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اجتماع محافظ الغربية مع مديري الإدارات التعليمية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:47 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضرورة العمل على تعديل سلوك الطالب وزرع حب الوطن والانتماء داخله والاهتمام بالأنشطة المدرسية بالتوازي مع الاهتمام بالعملية التعليمية وتعميم الأنشطة في كافة المراحل، مؤكدًا أن المدرسة هي مؤسسة تربوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ مع مديري إدارات التربية والتعليم على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة إشعار التلاميذ بقيمة الدولة وتوعيتهم بأهم المشاريع القومية التي يتم تنفيذها وما تشهده الدولة من تطوير في كافة المجالات، مشيرًا إلى تنظيم رحلات لزيارة المشروعات القومية على أن تشمل جزء ترفيهي وعمل زيارات للمناطق الأثرية والدينية والتركيز على إعتبار رسالة التدريس إلى أن التعليم رسالة سامية تساهم في تشكيل جيل قوى والعمل على خلق عامل جذب داخل المدرسة لاحتواء الطالب.

وشدد المحافظ على أهمية تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى والنفسي لتعديل سلوكهم وحل مشاكلهم النفسية مع تفعيل دور مجلس الآباء داخل المدارس وإشراكهم في قضايا التعليم والاستماع إليهم ومشاركتهم أيضًا في تجميل مدارسهم وحثهم على نظافتها وإظهارها بالمظهر اللائق.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم للعملية التعليمية، مؤكدًا أن هناك خطة مدروسة للاهتمام بالعملية التعليمية وبناء الشخصية المصرية والعمل على إقامة معارض للأنشطة بالتنسيق مع الجامعة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة لأفضل موجه وأفضل معلم وعمل مسابقة للطالب المثالي على مستوى المحافظة.

وفى نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أننا لابد أن نبنى جيل جديد يتمتع بالثقة بالنفس.

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