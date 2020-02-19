المغرب يرفض «تبخيس» جهوده في تعزيز الممارسة الحقوقية

عبّرت السلطات المغربية عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية.وأكدت السلطات المغربية في معرض ردها بشأن وثيقة التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019، خيارها الطوعي في ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفي الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.أشارت السلطات المغربية إلى أنها أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة في الجزء المخصص للمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط.وسجلت السلطات المغربية، استمرار منظمة العفو الدولية في الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها في إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى نظرة أحادية الجانب، متجاهلة في ذلك الدينامية التي يشهدها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.وأكدت السلطات المغربية أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة، لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.