رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يرفض «تبخيس» جهوده في تعزيز الممارسة الحقوقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:40 م
المغرب
المغرب
أ ش أ
طباعة
عبّرت السلطات المغربية عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية.

وأكدت السلطات المغربية في معرض ردها بشأن وثيقة التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019، خيارها الطوعي في ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفي الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

أشارت السلطات المغربية إلى أنها أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة في الجزء المخصص للمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط.

وسجلت السلطات المغربية، استمرار منظمة العفو الدولية في الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها في إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى نظرة أحادية الجانب، متجاهلة في ذلك الدينامية التي يشهدها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وأكدت السلطات المغربية أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة، لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

إخلاء سبيل الداعية السلفي «أبوإسلام»

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

والدة طالبة الهرم: صداع مزمن وراء سقوط «مريم» من البلكونة

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية