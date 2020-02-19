سفيرة مصر لدى داكار تؤكد عمق العلاقات بين مصر والسنغال

أكدت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى داكار عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسنغال في العديد من المجالات، لاسيما على الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة مع مجموعة من طلبة المعهد العالي للإدارة بالسنغال، وذلك في إطار نشاط السفارة في داكار للتعريف بالثقافة والحضارة.وذكرت وزارة الخارجية، الأربعاء، أن السفيرة نهى خضر استعرضت كذلك الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي العام الماضي، وما بذلته القاهرة من جهود على صعيد تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.وطرح الطلبة السنغاليين العديد من الاستفسارات، للتعرف أكثر عن حضارة مصر وتاريخها وتأثيرها الثقافي في المنطقة، فضلًا عن التطرق لعدد من القضايا الثقافية والاجتماعية المطروحة في العالم الإسلامي.