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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طالبة تنهي حياتها بـ«سم الفئران» بعد خلاف عائلي بالمنوفية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:20 م
طالبة تنهي حياتها
طالبة تنهي حياتها
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى الباجور المركزي، التابعة لمحافظة المنوفية، طالبة مقيمة بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بعد مصرعها عقب تناولها سم فئران، وفشلت محاولات إسعافها لتدهور الحالة عند وصولها ولقت حتفها في الحال.

تلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد جلال، مأمور مركز الباجور، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الباجور المركزي، بمصرع «س.ك»، 15 عامًا، عقب دخولها المستشفى لإصابتها بحالة تسمم حاد، وتدهور حالتها الصحية.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها، أقر بقيام نجلته بتناول سم فئران لسوء حالتها النفسية، بسبب وجود خلافات عائلية في الفترة الأخيرة، نافيًا الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر رقم 1173 إداري مركز الباجور، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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