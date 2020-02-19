«الإيجار الأخير».. مصرع شخص على يد مالك محل فى الدقهلية

لقى شخص مصرعه، الأربعاء، بشارع المهندس بمدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية، على يد مالك محل يستأجره منه ونجله لخلافات بينهم.تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر، بوصول المواطن "محمد حسن عبدالعال محمد"، 45 سنة، جثة هامدة، والمقيم بناحية ميت حديد ادعاء ضرب من آخرين الجثة، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجاني يدعى محمد إبراهيم خيوه ونجله ومقيمين شارع المهندس بالمدينة، حيث حدث خلاف بينهم وبين المجني عليه الذى كان يستأجر محل بيع ملابس عند الجاني وحدث خلاف بينهم فقامو بضربه، ما أدى إلى وفاته.وبتقنين الإجراءات، جرى ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد، وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح ومعرفة سبب الوفاة.