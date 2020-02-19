تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بمصيف بلطيم (صور)



واصلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم السادس عشر لحملة الإزالات المُوسعة للموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب بمدينة مصيف بلطيم.



إزالة تعديات على أملاك الدولة

قاد الحملة، اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وبمُشاركة اللواء أحمد الصعيدى، مساعد مدير الأمن لفرقة الحامول، والمقدم أحمد العماوى، مفتش بفرقة الحامول، وعدد كبير من الضباط والقيادات الشرطية والتشكيلات الأمنية والقيادات التنفيذية.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 5200م2، خلال اليوم السادس عشر على التوالى بالموجة الـ15 بمدينة مصيف بلطيم، والمدعومة بقوات الأمن، والحماية المدنية، ومرفق الإسعاف، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب، وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

وأوضح المحافظ، أنه لن يتم التفريط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة، مشددًا على تكثيف جهود المحافظة للنهوض بمصيف بلطيم، وعودته لاستقبال الرواد والمصطافين، موضحًا أن أهم المحاور الرئيسية فى تطوير مدينة مصيف بلطيم، ورفع مستوى الخدمات المُقدمة للمصطافين مُتمثلًا فى تطوير الكورنيش، والشواطئ، والطرق الرئيسية، ليكون مصيف بلطيم بوابة كفر الشيخ السياحية.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

وأعطى محافظ كفر الشيخ، تعليماته بإزالة أى منشآت يتم بناؤها بدون ترخيص فورًا، وحظر دخول أية معدات أو مواد بناء من بوابات المصيف إلا بتصريح، ورفع الحالة الأمنية بمصيف بلطيم، وتفعيل الـ4 بوابات الخاصة بمداخل المصيف، بالإضافة إلى إعادة تطوير المحلات والأكشاك، وتحديد أنشطتهم، والتزام الكافيتريات بتطوير محيطها، ورفع الإشغالات، والحفاظ على المظهر الجمالى لشواطئ مصيف بلطيم، وإلغاء جميع عقود المستأجرين المخالفين.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

ووجّه المحافظ، بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين فى أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مكلفًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذى تم منحهم الوقت الكافى للتقدم للتصالح، وتقنين أوضاعهم، قائلًا: "لا تهاون فى استعادة أملاك وأراضى الدولة التى هى حق الشعب"، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتوفير عناصر التأمين المطلوبة، لتنفيذ الموجة الـ15 وفق الخطة الزمنية المحددة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

فيما أشاد محافظ كفر الشيخ، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى تُوفر الحماية الكاملة للحملة المُوسعة، موجهًا رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لا

فيما أشاد محافظ كفر الشيخ، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى تُوفر الحماية الكاملة للحملة المُوسعة، موجهًا رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مقدمًا خالص الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجميع المشاركين، على جهودهم المبذولة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.