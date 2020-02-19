تامر أمين يكشف سبب تبديل زي الزمالك في مباراة السوبر (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت مناوشات من جمهور نادي الزمالك وانتقادات بسبب لعب الفريق باللون الاحتياطي له وهو الأزرق بدلًا من الأبيض، في مباراة السوبر المقرر إقامتها غدا مع النادي الأهلي في أبو ظبي.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمعروض عبر فضائية "النهار"، أن مصدر من اتحاد الكرة كشف سر تغيير "زي" نادي الزمالك والبقاء على زي النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا مجاملة في الأمر للنادي الأهلي والقصة محسومة وهي أنه في مباراة السوبر تعتبر المباراة على أرض صاحب لقب بطولة الدوري وهو الأهلي.وتابع: "بما أن الأهلي يعتبر صاحب الأرض فيحتفظ بزيه والفريق الضيف هو من يغير الزي الخاص به".وأكد تامر أمين خلال الحلقة أن برنامج "آخر النهار"، سيتم عرضه في تمام الساعة التاسعة وذلك بناء على طلب الجماهير حتى لا يتزامن مع عرض المباراة.