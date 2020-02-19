إخلاء سبيل الداعية السلفي «أبو إسلام»

قررت محكمة الجنايات الدائرة الثانية بطرة، اليوم الأربعاء، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الداعية السلفي مالك قناة الأمة الدينية السابق، أحمد محمود عبد الله، الشهير بالشيخ "أبو إسلام"؛ في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة.وقال المحامي خالد المصري إن قرار إخلاء سبيل المتهم نهائيا.يذكر أن المتهم انضم لتلك القضية بعدما خرج من السجن بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في الحكم البات من محكمة النقض، لإدانته بحرق الإنجيل وازدراء الأديان وتكدير الأمن العام خلال المظاهرات أمام السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد في سبتمبر 2012.