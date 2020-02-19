بعد قليل.. المسماري يكشف مستجدات الأوضاع المشتعلة في ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عن عقد اللواء أحمد المسماري، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت ليبيا.ويتوقع أن يتناول المؤتمر مستجدات الأوضاع المشتعلة في ليبيا منذ أمس، في ضوء استهداف الدفاعات الجوية الوطنية مخزن أسلحة وذخيرة لميليشيات حكومة الوفاق للمرة الأولى في ميناء طرابلس، إضافة إلى إسقاطها مُسيرتين تركيتين في مطار معيتيقة وتجدد الاشتباكات بعدد من المحاور، فضلا عن تعليق محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي بدأت جولتها الثانية أمس في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.