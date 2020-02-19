سقوط أجزاء من عقار بشرق الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات المنتزه أول، اليوم الأربعاء، بلاغًا بتساقط أجزاء من عقار بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، ما ترتب عليه عمل حواجز خرسانية بمحيط العقار.ووجه حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، بالتحرك فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء خرسانية، وتوجهت وحدة الإزالة والتدخل السريع، لموقع العقار الكائن بشارع إسكندر إبراهيم مع طريق الجيش ميامي شرق الإسكندرية، وتم عمل حواجز خشبيه حول العقار، حرصا على سلامة المواطنين.