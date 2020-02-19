يسرى عبيد يكتب: حلب «الشهباء» تنتصر



انتصرت حلب على الإرهاب.. على الأعداء.. على أردوغان ومرتزقته وأذنابه.. انتصرت حلب الشهباء على من يريدون التدمير.. على من يريدون الزعامة والسلطة على جماجم البشر وركام الحجر.. 9 سنوات تعيشها هذه المدينة تحت القصف والدمار والخراب.. فى 2016 استعاد الجيش العربى السورى السيطرة على المدينة لكنه لم يؤمن محيطها واستمرت المجموعات الإرهابية فى قصف مستمر على أحياء المدينة.. جميع الطرق المؤدية من وإلى حلب كانت مغلقة بفعل الإرهابيين.. حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا ذات التاريخ العريق الضارب فى الجذور كانت تحت رحمة عملاء تركيا والسلطان طمعًا فيها.. يعتبرها الأتراك من ضمن ولاياتهم منذ الإمبراطورية العثمانية حتى بعد سقوط هذه الخلافة المزعومة.. فى عام 1930 طالب مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بوضع حلب وإدلب تحت السيطرة التركية..

الرئيس الحالى، زعيم الإرهابيين، حاول بكل الطرق تدمير سوريا والسيطرة عليها ووضعها تحت الوصاية الأردوغانية.. أدخل آلاف الإرهابيين الذين دمروا البلاد وقتلوا العباد وقطعوا الروس.. لكن استطاع الجيش العربى السورى مؤخرًا تحرير جميع القرى والبلدات المحيطة بحلب.. سيطر على الطريق الدولى «إم ٥» حلب ودمشق، الذى سيتم فتحه خلال أيام، والذى يربط شمال سوريا بجنوبها.. كما سيعود مطار حلب الدولى إلى العمل أيضا.. وستقلع رحلات من وإلى القاهرة فى أقرب وقت.. فمصر وسوريا دائمًا دولة واحدة مهما حاول الأعداء التفريق بينهما.. الهدف الأرودغانى فى ٢٠١١ كان إقامة ولايات تحت سلطته تأتمر بأمره بفعل جماعة الإخوان، ذراعه فى السيطرة على المنطقة وإعادة إحياء الخلافة العثمانية.

انتصرت حلب وستنتصر إدلب وستعود سوريا دولة عربية قوية كما كانت..

رغم ملاحظاتنا العديدة على الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد لكن يحسب له وللجيش العربى السورى أن حافظ على الدولة السورية من الانهيار وتفتيت الجيش كما حدث مع الجيش العراقى.. ولا أبالغ إذا قلت إن استعادة الدولة السورية والحفاظ على جيشها أنقذ مصر من خطر كبير لأنه لو تم تدمير سوريا وجيشها وسيطرة الميليشيات عليها كما حدث فى ليبيا فإن الهدف القادم للأعداء وللصهيونية العالمية هو مصر وجيشها الأقوى فى المنطقة.. فديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل قال إن الحفاظ على بقاء إسرائيل قوية ليس فى قوتها هى، ولكن فى القضاء على 3 جيوش عربية هى الجيش العراقى والسورى والمصرى وهم نحجوا فى تدمير الجيش العراقى وكانوا قاب قوسين أو أدنى من القضاء على الجيش السورى، ولكن إرادة الله ثم ما حدث فى مصر فى الثلاثين من يوينو 2013 هو الذى أعطى دفعة كبيرة لسوريا للوقوف فى وجه العدوان وإحباط الخطط.

المؤامرة ضد سوريا كانت كبيرة ساهمت فيها أنظمة عربية بالمال والسلاح، وتكفل أردوغان بإدخال المعدات والإرهابيين.. لكن الإرادة السورية والدعم الروسى الكبير أوقفا هذه المؤامرة.

من يرى فرحة أهالى حلب بتحرير المدينة ومحيطها يشعر بمدى قيمة الأمن والأمان والاستقرار بالنسبة للشعوب.. حلب انتصرت وإدلب ستنتصر على إرهاب أردوغان ومرتزقته وداعميه لأنهم على حق والمعتدين عليهم على الباطل.

إسقاط الجيوش لعبة إسرائيلية أمريكية أردوغانية لم ولن تنجح.. وسيدفع الزعيم التركى ثمن ما فعله منذ ٢٠١١ فى كل البلاد العربية قريبًا.. ليس عندى شك فى ذلك.. لأن مصير الطغاة والطامعين فى الهيمنة والسيطرة معروفة.

