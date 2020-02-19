لبنى عسل: بلاش «تحفيل» على الزمالك (فيديو)

علقت الإعلامية لبنى عسل، على المباراة المنتظرة غدًا الخميس بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث مازحت زميلها الإعلامي حسام حداد الذي يشجع الأهلي، قائلة: "شجع بس بلاش تقطيم.. وبلاش تحفيل".ورد الإعلامي حسام حداد ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أنه يقدر لاعبي الزمالك وخاصة شيكابالا، معتبرًا أنه واحد من أفضل اللاعبين في مصر لكنه لم يأخذ حقه.واستطرد: "المهم ألا تكون هناك أية مشادات في المباراة أو بسببها"، لترد عليه لبنى عسل مازحة: "لا تنتقد الزمالك ولا لاعبيه".