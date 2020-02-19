«المصريين الأحرار» يشيد بتطبيق «كلم مصر» لخدمة أبناء الوطن

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، بجهود وخطوات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتقدمة لخدمة أبناء مصر بدول الخارج من اطلاق منصات تواصل وآخرها تدشين أول تطبيق إليكتروني للهاتف للمصريين بالخارج تحت شعار كلم مصر.وقال الحزب فى بيان الأربعاء، إن استخدام الادوات المستحدثة والسريعة لمتابعة لتقديم الخدمات المتعددة للمصريين بالخارج يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية رعاية ابناؤها فى كافة ربوع المسكونة.أضاف المصريين الأحرار، أن تعظيم وتعزيز سبُل الاتصال بين الوزارة الجادة لخدمة المواطنين غاية الأهمية وسيساهم بصورة كبيرة فى تدارك المشكلات وتوفير حلول سريعة لاى شكاوى او طلبات واستغاثات.وأكد الحزب أن جهود السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ملموسة في سرعة استجابتها للمصريين بالخارج والتدخل السريع لحل المشكلات، وإيمانا منا بالدور الرائد للاحزاب السياسية فإننا من خلال مندوبين الحزب بالدول العربية والاجنبية نساهم بصورة إيجابية فى خدمة الجاليات، وسيقوم ممثلوا الحزب بالدول في نشر التطبيق بين ابناء الجالية.