رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يشيد بتطبيق «كلم مصر» لخدمة أبناء الوطن

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:16 م
عصام خليل
عصام خليل
أشرف لاشين
طباعة
أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، بجهود وخطوات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتقدمة لخدمة أبناء مصر بدول الخارج من اطلاق منصات تواصل وآخرها تدشين أول تطبيق إليكتروني للهاتف للمصريين بالخارج تحت شعار كلم مصر.

وقال الحزب فى بيان الأربعاء، إن استخدام الادوات المستحدثة والسريعة لمتابعة لتقديم الخدمات المتعددة للمصريين بالخارج يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية رعاية ابناؤها فى كافة ربوع المسكونة.

أضاف المصريين الأحرار، أن تعظيم وتعزيز سبُل الاتصال بين الوزارة الجادة لخدمة المواطنين غاية الأهمية وسيساهم بصورة كبيرة فى تدارك المشكلات وتوفير حلول سريعة لاى شكاوى او طلبات واستغاثات.

وأكد الحزب أن جهود السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ملموسة في سرعة استجابتها للمصريين بالخارج والتدخل السريع لحل المشكلات، وإيمانا منا بالدور الرائد للاحزاب السياسية فإننا من خلال مندوبين الحزب بالدول العربية والاجنبية نساهم بصورة إيجابية فى خدمة الجاليات، وسيقوم ممثلوا الحزب بالدول في نشر التطبيق بين ابناء الجالية.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية