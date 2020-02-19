رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تسريب أغنية محمد فؤاد الجديدة «أحترمك» (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:13 م
المطرب محمد فؤاد
المطرب محمد فؤاد
حسن أمين
طباعة
سرب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لأحدث أغنيات المطرب محمد فؤاد بعنوان "أحترمك" إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "سلام"، دون الكشف عن صناعها، ولاقت إعجاب عدد كبير من جمهور محمد فؤاد.

وكان المطرب محمد فؤاد قد أعلن العام قبل الماضي عن طرحه لألبوم "سلام" في الأسواق إلا أنه تم تأجيله، بسبب تعرض عدد من أغنياته للتسريب ومنها أغنية "سلام، واستحملتني، وفي حضنك، وسوء تقدير"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعدا نهائيا لطرح الألبوم الجديد.

وكان آخر ألبومات محمد فؤاد بعنوان "بين إيديك" وطرح في الأسواق عام 2010 ولاقى نجاحا جماهيرا كبيرا.

موضوعات متعلقة

وكيل «الموسيقيين» يكشف عن حقيقة مخاطبة «يوتيوب» لوقف المهرجانات

بالأسماء.. إصابة 10 أطفال في تصادم «باص حضانة» بالقليوبية

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية