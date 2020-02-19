تسريب أغنية محمد فؤاد الجديدة «أحترمك» (فيديو)

سرب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لأحدث أغنيات المطرب محمد فؤاد بعنوان "أحترمك" إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "سلام"، دون الكشف عن صناعها، ولاقت إعجاب عدد كبير من جمهور محمد فؤاد.وكان المطرب محمد فؤاد قد أعلن العام قبل الماضي عن طرحه لألبوم "سلام" في الأسواق إلا أنه تم تأجيله، بسبب تعرض عدد من أغنياته للتسريب ومنها أغنية "سلام، واستحملتني، وفي حضنك، وسوء تقدير"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعدا نهائيا لطرح الألبوم الجديد.وكان آخر ألبومات محمد فؤاد بعنوان "بين إيديك" وطرح في الأسواق عام 2010 ولاقى نجاحا جماهيرا كبيرا.