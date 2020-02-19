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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الطرق الحيوية بتكلفة 210 مليون جنيه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:11 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
مصطفى عنز
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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خطة الطرق الحيوية المزمع تنفيذها لخلق شبكة طرق بنطاق المحافظة، بتكلفة 210 مليون جنيه، بإجمالى طول 92 كم، لتطوير الطرق، ورفع كفاءتها، وربط محاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق.

وقال المحافظ، إنه تم حصر طرق المحافظة، ووضعها فى خريطة، وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفنى بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن رصفها، والتى تضمنت (طريق دسوق سيدى سالم) والذى يخدم دسوق، وشباس الملح، وسد خميس، بطول 7 كم وعرض 7م وتكلفة 20 مليون و200 ألف جنيه، و(طريق سيدى سالم) والذى يخدم العيسوى، وأبو زهرة بطول 7 كم وعرض 6 م بتكلفة 18 مليون و700 ألف جنيه، و(طريق كفر الشيخ الرياض) والذى يخدم الحمراء، والبخانيس، وأريمون، وكوبرى خمار، بطول 7 كم وعرض 5م بتكلفة 22 مليون و500 ألف جنيه، و(طريق كفر الشيخ الرياض) والذى يخدم دقلت، والوزارية، والرافد، بطول 5 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الطرق تشمل أيضًا، (طريق سخا مسير) بطول 2 كم وعرض 9.9م بتكلفة 5 مليون جنيه، و(طريق محلة موسى النطاف روينة) بطول 1.5 كم وعرض 6.5 م بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه، و(طريق الحامول الرياض) بطول 7 كم وعرض 6م بتكلفة 17 مليون و700 ألف جنيه، و(طريق الحامول سيدى غازى) والذى يخدم المناولة، والخمسين، وكفر أبو شعيشع بطول 5 كم وعرض 5.5م بتكلفة 10 مليون و300 ألف جنيه، و(طريق الحامول الحجر أبو سكين) بطول 5 كم وعرض 7م بتكلفة 11 مليون جنيه، و(طريق فوه أبودراز التصافى) بطول 2 كم وعرض 5.5م بتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه، و(طريق فوه) والذى يخدم قبريط، ومنشأة قبريط بطول 3 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه.

وتابع المحافظ، أن من بين الطرق الجديدة، (طريق قلين) والذى يخدم منية قلين، والشاذلى بطول 5 كم وعرض 6م بتكلفة 8 مليون و100 ألف جنيه، و(طريق قلين عين الحياة) بطول 2.5 كم وعرض 5.5م بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه، و(طريق بيلا) والذى يخدم طريق شارع الأهرام بطول 2 كم وعرض 10 م بتكلفة 5 مليون و200 ألف جنيه، و(طريق مطوبس) بطول 5 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 8 مليون و100 جنيه، و(طريق دسوق) والذى يخدم قلين، أمام قرية الشهداء بطول 3 كم وعرض 8م بتكلفة 6 مليون و400 ألف جنيه، و(طريق دسوق) والذى يخدم لاصفير، وأبو مندور بطول 3 كم وعرض 6.5م بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه، و(طريق دسوق) والذى يخدم تل مطيور، والصوامع، والتصافى بطول 3 كم و5م بتكلفة 6 مليون جنيه، و(طريق دسوق) بطول 8 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تُنفذها الدولة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكلفًا جميع رؤساء المراكز والمدن بعمل لجان استلام من "هيئة الطرق، ومديرية الطرق، والجامعة"، وسحب عيانات عشوائية من استلام ابتدائى ونهائى، بالإضافة إلى تخصيص نائب مدينة للمتابعة، وتجهيز تقارير بالطرق المنفذة لكل مركز ومدينة خلال 10 أيام.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجان لأخذ عينات من الطرق برئاسة محافظ كفر الشيخ، ونائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق، قائلًا: "اتحمل مسئوليتك أمام ربنا، وإللى مش هيشتغل بما يرضى الله سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل GIS بالمحافظة، وربط الإحداثيات بعمل دراسات لمسارات الطرق بالاستعانة بالأقمار الصناعية، لخلق شبكة طرق متكاملة للصالح العام.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية، بمتابعة أعمال الرصف، والنظافة، والبيئة، والإنارة، ومياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى، لافتًا أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن المرافق والخدمات كلًا بدائرته، فضلًا عن التواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، وذلك فى إطار رفع كفاءة المرافق والخدمات بمدن وقرى المحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس حاتم بسيونى، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعى بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء هيئة الطرق، وعدد من القيادات التنفيذية.

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