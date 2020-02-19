رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتقديم تعليم حكومى يُواكب الجامعات العالمية

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تُنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم تعليم حكومى يُواكب الجامعات العالمية، مشيدًا بالتزام طلاب وطالبات الجامعة، موضحًا دور الجامعة فى تبادل الخبرات، ونشر الثقافة بين الدول عن طريق البعثات الخارجية للطلاب.وأضاف "دسوقى"، أن جامعة كفر الشيخ مُهتمة بتنظيم الملتقيات والندوات التثقيفية لأبنائها الطلاب، لتوعيتهم، وتثقيفهم بدعوة الشخصيات والرموز الوطنية، لتعريف الطلاب بكل المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، والحديث معهم حول القضايا الوطنية من خلال تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية المتنوعة.جاء ذلك على هامش كلمة رئيس جامعة كفر الشيخ، أثناء انعقاد الملتقى الوطنى الثالث تحت عنوان "تحديات الدولة المصرية فى دعم القضايا العربية والإفريقية"، والذى نظمته الجامعة بقاعة المؤتمرات الكُبرى بكلية الصيدلة، بحضور السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وحشد من الطلاب.