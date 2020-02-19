‏محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير مجمع المواقف‏

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة أعمال التطوير بمجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ، تيسيرًا على المواطنين، مشددًا على زيادة وتيرة العمل بتوسعة طريق مجمع المواقف، وسرعة نهو الأعمال، حتى يتم القضاء على التكدس والزحام المرورى وقت الذروة.كما كلف المحافظ، إدارة مرور كفر الشيخ، بزيادة أفراد رجال المرور بمنطقة الأعمال بمجمع المواقف، وكوبرى المرور، وكوبرى ميت علوان، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمنطقة ومحيط مجمع المواقف.وكان محافظ كفر الشيخ، قد أعطى تعليماته فى وقت سابق، بنقل موقف القاهرة، والغربية بمجمع المواقف، وموقف أتوبيس شرق ووسط الدلتا، حتى يتم توسعة الطريق الموازى لمجمع المواقف، وربط محور 30 يونيو مدخل كفر الشيخ الرئيسى برافد "كفر الشيخ ـ بلطيم الدولى"، مع تطوير مدخل مجمع مدارس على عبد الشكور ناحية مجمع المواقف، تيسيرًا على الطلبة والطالبات، وكذلك أولياء الأمور.