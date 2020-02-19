إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدتين المحليتين لمركزي قنا وفرشوط نجحتا اليوم الأربعاء، في إزالة 38 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.ففي مركز قنا نجحت الحملة في إزالة 6 حالات تعد بالمباني على أملاك الدولة بمساحة 2210 أمتار مربع، وفي مركز فرشوط نجحت الحملة في إزالة 5 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 20 قيراطًا وإزالة 6 حالات تعد بالمباني على أملاك الدولة بمساحة 295 مترا مربعا، كما نجحت أيضا في إزالة 21 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة حوالي 14 قيراطًا و14 سهمًا.وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال الموجة الـ 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.