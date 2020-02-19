«إعداد ممثل».. دورة جديدة بأسقفية الشباب 28 فبراير

تطلق دورات الفنون والإبداع التابعة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، دورة إعداد الممثل المسرحى الجمعة 28 فبراير، وعلى مدار 5 أسابيع، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.وتهدف الدورة لتنمية أدوات الممثل الداخلية والخارجية وتطويرها، واكتشاف نقاط الضعف والقوة عند كل متدرب، والعمل على الصدق في الأداء والمشاعر، وكيفية تحضير الشخصية والوصول إليها، من خلال برنامج تدريب الدورة الذي يشتمل على التعبير بالجسد والتشخيص والخيال والتركيز وتدريبات السيكودراما والذاكرة الانفعالية والتعايش مع الشخصية والارتجال والتحكم والتعبير بالصوت وتحضير الشخصية.