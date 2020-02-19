«قومي المرأة» يعترض على منح مكافآت لأعضاء المجالس المحلية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن وجود مكافآت مادية لأعضاء المجالس المحلية سيكون عبئا كبيرا على الدولة:" مش علشان نائب البرلمان بياخد مكافأة وعضو مجلس الشيوخ هياخد مكافأة يبقي عضو المجلس المحلي يأخد مكافأة زيّه".وقالت رئيس القومي للمرأة، في الحوار المجتمعي المنعقد بائتلاف دعم مصر، إن سيدات مصر يشاركن بقوة في الانتخابات المقبلة سواء البرلمان أو مجلس الشيوخ أو مجالس المحليات، وهناك تجهيزات كبيرة تتم من سيدات مصر وسيكون أكبر مما تتوقعون بمشاركة السيدات بالانتخابات المقبلة:" نحن معكم قلبًا وقالبًا في الجلسات الحوارية".كان الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن لقاء اليوم يأتي ضمن مجموعة لقاءات عقدها الائتلاف لمحاولة التفاوض والوصول إلى توافق حول قانون الإدارة المحلية، لأنه من أهم القوانين التي تهم الدولة، مؤكدًا أن أي خلافات حول القانون كلها صحية، وكل الملاحظات لها كل التقدير.وأكد القصبي، في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي المنعقدة في الائتلاف أن هذه الجلسات تأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية للتوافق حول القانون، لافتًا إلى أننا نرحب بجميع الآراء، وعقدنا 3 لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلي من النقابات وممثلين من الوزارات، وجاء إلينا كم كبير من الملاحظات.