تباين بورصات الخليج فى ختام اليوم الأربعاء

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.38% ليحقق أعلى مكاسبه في 29 جلسة، وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.25%، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالي، وهبطت بورصة دبى بضغوط تراجع سهم بنك دبى الإسلامي.بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 1.38% رابحًا 108.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7967.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.52% خاسرًا 39.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7675.11 نقطة.وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 111.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 174 شركة، فيما تراجعت 17 شركة.وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.34%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاعا إنتاج الأغذية والإعلام والترفيه بنسبة 1.15%.وجاء سهم "ام آى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.87%، ثم عطاء بنسبة 5.86%، ثم جسكو بنسبة 5.82%، فيما جاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.64%، ثم العقارية بنسبة 3.26%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 3.17%.بورصة دبىفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرًا 21.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2728.05 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 141.7 مليون سهم محققة ما قيمته 124.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2283 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.وتراجع 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، فقطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.99%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.19%، ثم سهم شركة داماك العقاري دبى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.6 مليون ورقة بقيمة 33.6 مليون درهم.بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط 8 قطاعات معظمها القطاعات القيادية.وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسرًا 23.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسرًا 26.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6775.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% خاسرًا 17.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4811.70 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.35%، خاسرًا 17.43 ليغلق عند مستوى 4927.15 نقطة.وجرى التداول بختام التعاملات على 237.2 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون دينار كويتى عبر 10.5 ألف صفقة.وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%.وجاء سهم "شركة رابطة الكويت والخليج للنقل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.51%، تليه شركة كى جى إل لوجستيك بنسبة 19.09%، ثم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 6.94%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.85% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 14.93%، ثم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.87%.بورصة البحرينوارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحًا 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1664.18 نقطة، وذلك بعد تراجعه أمس، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.7 سهم بقيمة 741.7 ألف دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.29% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعًا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.71%.