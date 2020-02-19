«الإزالة أو التقنين».. الدولة تواجه حيتان التعدى على أراضيها

سوهاج: تحصيل 160 مليونًا من 957 عقدًا

أسيوط: استرداد 41 ألف فدان ومواجهة 610 تعديات

قنا: هدم ١٧٠ تعديًا بالمبانى بمختلف مراكز ومدن المحافظة

الجيزة: تحرير 8350 مترًا بآثار ميت رهينة

المنيا: إزالة 1666 حالة.. و«ردع» المخالفين

الإسكندرية: تنفيذ 100 قرار واسترداد 30 ألف متر مربع

الوادى الجديد: 9 ملايين و732 ألفًا إجمالى الرسوم

تواصل الدولة جهودها الحثيثة لاسترداد أراضيها «الزراعية والصحراوية» من واضعى اليد والمعتدين، فى الوقت الذى تتيح فيه الفرصة كاملة أمام هؤلاء لتقنين أوضاعهم والتصالح معها إذا أرادوا أن يسلكوا طريقًا سليمًا بدلًا من مخالفة القانون. وفى إطار هذا المسعى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمناقشة آخر ما وصلت إليه حملات إزالة التعديات. حضر الاجتماع وزراء الموارد المائية والرى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى محافظى الوادى الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن عدد كبير من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولى الجهات المعنية. ويعد هذا الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات ستُعقد على التوالى مع مختلف المحافظات، وترصد «الدستور» النسب الإحصائية التى وصلت إليها الموجة الـ١٥، والتى ناقشها الرئيس مع المسئولين.أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن اعتماد ٩٥٧ عقدًا لتقنين أراضى الدولة بإيرادات بلغت ١٦٠ مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.وأوضح «الفقى»، أن عدد الحالات التى تقدّمت للتقنين ١٣ ألفًا و٦٢٧ حالة، مؤكدًا أنه تمت إزالة التعديات واسترداد ١٣ ألفًا و٢٦٣ حالة، من بينها ٤٥٩٩ حالة اعتداء على الأراضى الزراعية بإجمالى ٢٩٢٩ فدانًا، و٨٦٦٤ حالة مبانٍ على مساحة ٣ ملايين و٢٠٠ متر مربع.قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الرئيس السيسى شدد على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق كل محافظة، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التى تثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة.وأوضح «سعد»، أنه منذ بداية الموجة الخامسة عشرة لاسترداد أراضى الدولة تمكنت الحملة من استرداد ٤٠ ألفًا و٨٩٤ فدانًا من مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أنه تمت إزالة ٦١٠ حالات تعدٍ.وأضاف: «تم سداد رسوم الفحص لـ٢١٠ حالات بمساحة ١٦٩٩.٤ فدان زراعة، وجارٍ إصدار إشعارات المعاينة للسداد وسداد رسوم الفحص لـ١٢٦ حالة بمساحة ٥٢٩.٥ فدان زراعة، وإرسال ٥٢ طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة ٢٢٥ فدانًا».أكد اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، استمرار الأجهزة فى أعمال إزالة التعديات على الأراضى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين، وتم رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.وأوضح «الداودى» أن الحملات نجحت فى إزالة ٨٣ حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة ٣٢١ فدانًا و٣ قراريط و١٣ سهمًا، بالإضافة إلى إزالة ١٧٠ حالة تعدٍ بالمبانى بمساحة ٢٣٥ ألفًا و٢٥٦ مترًا مربعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.وأضاف: «تمت إزالة ٢٨٠٦ حالات تعدٍ بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مليوني و٤٧ ألف متر مربع، فضلًا عن إزالة ١٦ ألفًا و٢٤٥ فدانًا تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، و٤٩ فدانًا تعديات على الأراضى الزراعية».أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ ٤٩ قرار إزالة على حرم نهر النيل بالعياط وأطفيح، تأكيدًا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة مواجهة التعديات على حرم النهر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.وأوضحت المحافظة، أن قرارات الإزالة موزعة بواقع ٢٩ قرار إزالة فى العياط «١٧ قرارًا بقرية البرغوتى، و١٢ قرارًا بقريتى كفر عمار وكفر بركات»، إضافة إلى ٢٠ حالة تعدٍ بأطفيح فى قرى «المدائن، الصالحية، كفر قنديل ومنيل السلطان وأطفيح». كما أعلنت المحافظة عن إزالة التعديات على ٨٣٥٠ مترًا بمنطقة آثار ميت رهينة، فيما تمكنت من إزالة التعديات على مساحة ٥ آلاف و١٤٣فدانًا خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إزالة ١٦٦٦ حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بجميع مراكز المحافظة خلال حملات الإزالة، منها ١٤٨٣ حالة تعدٍ بالبناء بمساحة ٩٩٤٧١ مترًا مربعًا، و١٨٣ حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة ٩٩٤٢ فدانًا و٥ قراريط.وقال «القاضى»، إنه طالب رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل مَن تسول له نفسه مخالفة القانون، لاسترداد أراضى أملاك الدولة، مؤكدًا أن جميع الحملات لم تشهد أى تهاون فى تنفيذ القانون.أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن استرداد أكثر من ٣٠ ألف متر مربع بمناطق مختلفة فى الإسكندرية من أملاك الدولة التى تم التعدى عليها، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ١٠٠ قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة فى منطقة بحيرة مريوط، وأوضح أن قيمة التصالح فى المبانى السكنية المخالفة بوسط المدينة تراوحت ما بين ٦٠٠ و١٠٠٠ جنيه للمتر الواحد، باستثناء الميادين العامة التى تُضاف على قيمتها ١٥٪.وأضاف: «أما التجارية فتراوح سعر المتر الواحد ما بين ١٢٠٠ وحتى ١٧٠٠ جنيه، والمبانى الإدارية والصناعية من ٩٠٠ جنيه وحتى ١٦٠٠ جنيه».أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تحرير ٨١ عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر يناير المنقضى.وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه تم قبول طلبات ٧٢٩ حالة وضع يد بواقع ٧٢٦ حالة وضع يد بالزراعة، و٣ بالبناء بزمام المركز، لافتًا إلى أنه تم فحص الملفات وتحصيل الرسوم بإجمالى ٩ ملايين و٧٣٢ ألفًا و٥٠٠ جنيه. وأشار إلى أن المركز يواصل استقبال المواطنين لاستكمال سداد باقى رسوم تقنين وضع اليد، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، لافتًا إلى أنه لم يتم تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء، وجرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقنين وضع اليد.