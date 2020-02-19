كاتب: «الديكتاتور» أردوغان لا يريد دولة للأكراد (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن أطماع الديكتاتور أردوغان في سوريا، لا تقتصر عليه وحده ولكنها ممتدة لكل الأتراك.وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأتراك لديهم هاجس من إقامة دولة كردية في أي مكان لأنها لو أقيمت ستمتد للأكراد بتركيا، وهذه سياسة تركيا كلها وليست سياسة أردوغان.