معلومة تهمك.. شروط الاشتراك فى برنامج سكن كريم

يوجد معايير الاختيار لاختيار الأسر التي تشترك في برنامج سكن كريم التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.معايير اختيار الأسر:1. القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر ويحدد ذلك من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.2. القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحي.3. مساكن أسر مُسجلة في قاعدة بيانات برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي".4. مساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.