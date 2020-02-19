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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب: «كورونا» مؤامرة لتدمير اقتصاد الصين (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:48 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن فيروس كورونا المستجد هو بمثابة مؤامرة لكي تتسبب في خسائر كبرى للصين وتدميرها اقتصاديًا.

وأكد خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف هو الإبقاء على الولايات المتحدة الأمريكية كقوى عظمى ولا منافس لها والمهمة الرئيسية لهم هي الصين وروسيا وأوروبا.

وأضاف أن الميزان التجاري الفائض في الصين وصل العام الماضي إلى 272 مليارا، وأكتوبر فقط وصل إلى 24 مليار دولار، وهذا من ضمن أسباب الحرب البيولوجية والممثلة في "كورونا" لأن الحروب الآن أصبحت بيولوجية.

وأوضح أن ترامب قال في تصريحاته مؤخرًا، إن من يريد حماية تجارته في الخليج فليحمها بنفسه وأنه لن يحمي أحدا، ووجدت الصين في ذلك فرصة للخروج للعالم والأماكن الساخنة عسكريا، وهذا ما قلق الولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا بعدها في قصة الإيجور والأقلية المسلمة هناك، وبعدها قضية هواوي وفرض الضرائب على المنتجات الصينية، وقصة هونج كونج، فكان لا بد من حل قاسم لظهر الصين.

وأشار إلى أن الصين أنفقت 176 مليار دولار للإنفاق على المرض فقط، ونجد أن 1000 شخص من أمريكا كان موجودا في مقاطعة ووهان، وكذلك مراسل cnn والذي صور لحظة هروب الشعب، لافتا إلى أن ووهان هي رقم 8 في مقاطعات الصين من حيث الثراء.

وتابع: أن 2 من خبراء الصين تم تكليفهما بدراسة ظروف المرض، وقالوا إن الخفاش ليس له علاقة بالموضوع ووهان ليس لها علاقة بالخفافيش وأكدوا أنه تم تسريبه من المعمل الصيني وأنه تم بفعل فاعل.

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