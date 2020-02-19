مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدنى شريك أساسى للحكومة

عقد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، اجتماعًا بمقر وزارة الخارجية مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، بمشاركة الجهات الوطنية المعنية.وتم في الاجتماع تبادل الآراء بشأن التوصيات التي تلقتها مصر في الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.وجرت مناقشة التوصيات والتباحث حول موقف مصر منها، باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في بلورة موقف وطني موحد إزاء التوصيات وفى عملية تنفيذها.