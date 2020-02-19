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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صقر يستقبل رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم ببيلاروسيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:43 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
إسراء جمال
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استقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، الأربعاء، فلاديمير جوساكوف، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، والوفد المرافق من بيلاروسيا، الذي ضم ألكساندر برانوفيتسكي، مدير معهد تكنولوجيا المعادن، وفيتالي زاليسكي، مدير معهد الفيزيائي الفني، ويورى ياتسينا، مدير المؤسسة المتحدة للجمهورية "مركز الإنتاج العلمي للأنظمة الذاتية متعددة الوظائف".

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له للقاهرة التى بدأت اليوم، وخلال اللقاء تم بحث مدي تقدم المشروعات المشتركة الجارية بين أكاديمية البحث العلمى المصرية وأكاديمية بيلاروسيا للعلوم.

كما شمل اللقاء مباحثات ثنائية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل تنقية المياه باستخدام مرشحات النانو، مرشحات السيراميك، المركبات ذاتية القيادة للاستخدامات المدنية، المواد الذكية (الأسمدة والمنسوجات وغيرها) المجسات والرقائق الحيوية، الابتكار ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

كما تم كذلك بحث إمكانية إنشاء برنامج تمكين العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا، وأشاد الطرفان بأهمية التعاون العلمي المشترك بين البلدين، خاصة أن هناك نقاط تكامل بين الطرفين في المجالات العلمية المقترح التعاون فيها وناقش الطرفان ورشة العمل المصرية البيلاروسية الثالثة، والتى ستعقد غدًا بين الخبراء والعلماء من الجانبين بأكاديمية البحث العلمي.

أشار صقر إلى أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للتعاون مع بيلاروسيا، وأكد ضرورة استغلال الدعم السياسى وعلاقات الصداقة بين الرئيسين السيسي ولوكاشينكو في تنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود ملوس فى مجال البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

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