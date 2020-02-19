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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رابى عمرو سعد يتألق فى العرض الخاص لفيلم «صندوق الدنيا»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:43 م
فيلم «صندوق الدنيا»
فيلم «صندوق الدنيا»
حسن أمين
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تألق الطفل رابى، نجل النجم عمرو سعد، فى العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" الذى يعد أول بطولة له مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوي، حيث حرص على حضور العرض رغم غياب والده، وأعرب عن سعادته الكبيرة بطرح الفيلم فى دور العرض، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور

وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامى بمنطقة وسط البلد ومجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

الفيلم من بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

واختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التى تضم عشرة أفلام من عشر دول إفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" فى المسابقة عرضا عالميا أول فى مسابقة دولية، وذلك خلال فعاليات دورة المهرجان التاسعة المقررة فى الفترة من السادس وحتى الثانى عشر من شهر مارس المقبل.

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