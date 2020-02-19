بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد وجامعة 6 أكتوبر لدعم الخدمات الطبية

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لدعم الخدمات الطبية بالمحافظة.وصرح الزملوط، بأنه تم الاتفاق على تنظيم قوافل طبية للمحافظة بالتخصصات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفقاََ لبرامج تدريبية مختلفة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات من أبناء المحافظة، وكذلك دعم المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الجاري إنشاؤه، عن طريق أساتذة الجامعة بتخصصات العلاج الطبيعي والتخصصات الأخرى ذات الصلة.