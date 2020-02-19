رئيس وزراء العراق المكلف يطالب البرلمان بمنح الثقة للحكومة الجديدة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء: إنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة، بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون: إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.