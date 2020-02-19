نائب وزير الخارجية الروسى يبحث خروج بريطانيا من «بريكست»

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، مع سفيرة بريطانيا لدى روسيا، ديبورا برونرت، قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في سياق تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن التفاعل بين حلف الناتو وروسيا.وأضاف بيان لوزارة الخارجية الروسية، وجاء في نصه: "خلال الاجتماع، تم النظر في قضايا الأمن الأوروبي، وأولويات عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، والعلاقات بين روسيا والناتو".ولفتت الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في سياق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية".وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، وسيبدأ الجانبان الآن التفاوض على علاقة جديدة من التجارة إلى الأمن.