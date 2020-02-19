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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عودة عرض «سينما مصر» لـ خالد جلال الجمعة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:35 م
المخرج الكبير خالد
المخرج الكبير خالد جلال
أمير محمد خالد
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بعد فترة توقف استمرت لعدة شهور، يعود المخرج الكبير خالد جلال، لتقديم موسم جديد من عرض "سينما مصر" الذي يشهد تخرج الدفعة الثانية من ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، والعرض يشارك في بطولته 67 موهبة شابة.

ويعود العرض بشكل جديد ومختلف، حيث سيتم عرض مشاهد جديدة لم تقدم من قبل، حيث تدور أحداث العرض بتناول أهم المشاهد من الأفلام عبر تاريخ السينما المصرية تمجيدًا وتخليدًا لصناعها.

يشار إلي أن عرض سينما مصر يعرض يوميًا على مسرح مركز الإبداع الفني بداية من يوم الجمعة في الثامنة مساءً، رؤية وإخراج خالد جلال، بطولة أكثر من 60 فنان وفنانة خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من ستوديو المواهب، من بينهم غادة طلعت، حسن عبدالله، مروة عيد، أحمد سعد والي، علاء النقيب، باهر النويهي، فاروق قاسم، مريم محمود الجندي، أمير الحسيني، بسنت أحمد صيام، أحمد الحسيني، رنا خطاب.

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