خالد علي ضيف «أسرار النجوم» الجمعة

يحل المطرب خالد علي ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" الذي يذاع علي قناة مايسترو كل يوم جمعة في الساعة التاسعة مساء والتي تقدمه المطربة والإعلامية أسرار الجمال.وتحتوي الحلقة على جميع أشكال الفن من حيث الغناء والفن بمراحله المختلفة، وإلقاء الضوء على الحالة الفنية في الوقت الحالي ومناقشة الأعمال الفنية والغنائية المقبلة.البرنامج إعداد وتقديم أسرار الجمال، إعداد وسوشيال ميديا وليد محمد ودينا أبو الدهب، إنتاج ستار ميديا المهندس مصطفي بدران، إخراج مصطفى كامل ومحمد سمير وهيثم محمد.