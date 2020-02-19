عاهل البحرين ورئيس الشيوخ الباكستان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الملك حمد خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، بعمق وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والقائمة على أسس راسخة من التعاون والتفاهم والإحترام المتبادل، مثمنا المواقف المشرفة لباكستان تجاه البحرين، ودورها المحوري في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية ومساهماتها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.بدوره، أكد سنجراني اعتزازه بجهود الملك حمد ودعمه المتواصل؛ لترسيخ وتطوير علاقات البلدين المشتركة، خاصة على المستوى التشريعي والبرلماني.