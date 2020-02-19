آخرهم «علي الكيال».. وفاة 13 من نواب برلمان 2015

1- سامح سيف اليزل

2- محمد مصطفى الخولي

3- سيد فراج

4- أميرة رفعت

5- هرقل وفقي

6- أحمد عبد التواب

7- رفعت داغر

8- حسام الرفاعي

9- محمود الخشن

10 – أحمد شمروخ

11- محمد بدوي دسوقي

12- السيد حسين موسي

غيب الموت النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، بعد معاناة امتدت لعدة أشهر في الصراع مع مرض سرطان الكبد، ومن المقرر أن يتم نقل جثمان النائب الراحل من القاهرة إلى مسقط رأسه بمركز سمالوط لدفنه في مقابر العائلة.غير أن «الكيال» لم يكن النائب الأول الذي يرحل عن عالمنا خلال الدورة البرلمانية الحالية بل كان النائب الـ13 داخل قائمة النواب الذين أدركهم الموت منذ بداية عمل مجلس النواب بتاريخ 10 يناير 2016 وحتى الآن.ونرصد من خلال هذا التقرير، قائمة النواب الراحلين خلال الدورة البرلمانية الجارية، والتي يتصدرها زعيم الأغلبية آنذاك اللواء سامح سيف اليزل بعد دوره الكبير في تدشين ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر».كان النائب سامح سيف اليزل أول من غيبهم الموت عن مجلس النواب حيث توفى بتاريخ 4 أبريل 2016، وكان اليزل صاحب فكرة ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة ومؤسس هذا الائتلاف، وبعد وفاته تم تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر" التي تحولت فيما بعد لائتلاف دعم مصر.توفى النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم في 21 أبريل 2016، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بعد دخوله إحدى المستشفيات التخصصية بمدينة الفيوم، قبل يوم من وفاته.وفي 27 يونيو 2016، تم إجراء انتخابات تكميلية على المقعد فازت بها زوجته عبير الخولي بفارق 729 صوتًا عن منافسها المهندس عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشعب السابق.بتاريخ 12 يوليو 2016 توفى النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة وعضو ائتلاف دعم مصر، بعد صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج داخل المركز الطبي العالمي قبل وفاته بفترة.وجرت انتخابات تكميلية على المقعد فاز فيها النائب حسين جاد والذي أعلن فوزه بتاريخ 6 سبتمبر 2016، بحصوله على 11380 صوتًا فيما حصل منافسة حشمت مصطفى على 7019 صوتًا.توفت النائبة أميرة رفعت، عضو البرلمان عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، بتاريخ 9 أكتوبر 2016، بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ أثناء ذهابها برفقة أبنائها لحضور احتفالية 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، وبعد وفاتها تم تصعيد النائبة أميرة القشاش خلفًا لها.وفي 26 يوليو 2017 توفي النائب هرقل وفقي، عضو البرلمان عن دائرة جرجا بسوهاج، عن عمر ناهز 51 عامًا بعد إصابته بوعكة صحية قبلها بأشهر تمثلت في ضعف عضلات القلب، وتم إجراء الانتخابات التكميلية على مقعده بعدها ليفوز به النائب رشدي همام.في 29 يوليو 2018، توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم بعد صراع مع المرض وإصابته بغيبوبة قبل الوفاة بأسابيع.بتاريخ 21 أغسطس 2018 توفى النائب رفعت جودة داغر، عضو البرلمان عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد إجراء عملية جراحية في القلب.بتاريخ 16 سبتمبر 2018، توفي النائب حسام الرفاعي، عضو المجلس عن محافظة شمال سيناء، عن عمر ناهز 60 عامًا أثناء تواجده بالإدارة التعليمية بمدينة نصر لإنهاء مصالح بعض المواطنين نتيجة إصابته بأزمة قلبية.في 28 ديسمبر 2018 توفى النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، عقب أزمة قلبية حادة، وفي 9 أبريل 2019، أعلنت لجنة الانتخابات في المنوفية فوز أحمد الخشن مرشح مستقبل وطن بالمقعد.وفي 8 ديسمبر 2019، توفي النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوى، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية، فيما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بين كل من عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم عليل المقعد الشاغر.وفي 30 نوفمبر 2019 توفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء حضور فرح ابنته بأحد فنادق القاهرة، وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين بالمقعد بعد إجراء الانتخابات التكميلية.وفي 14 ديسمبر 2019، توفى النائب السيد حسن موسي عضو ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، عن حزب الوفد الجديد، والذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.ويحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها في حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".