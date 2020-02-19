إيبارشية حلوان تنظم يومًا روحيًا لافتتاح مهرجان الكرازة المرقسية

تنظم إيبارشية حلوان، يوما روحيا لافتتاح مهرجان الكرازة المرقسية تحت شعار (كنيستى.. روح وحياة)، السبت ٢٩ فبراير ببيت القديس العظيم مار مرقس مدينة نصر.يشارك في اللقاء جميع الخدام بمراحل (الطفولة- إعدادى - ثانوي - جامعة - خريجيين - خدام وخادمات- عرس قانا الجليل -سمعان الشيخ -الحرفيين -تعليم الكبار- ذو القدرات الخاصة).وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، الذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.