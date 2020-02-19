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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا
الأهلي يدرب حرّاسه.. و«العرضيات» سلاحه أمام الزمالك
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:54 م
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أخضع مدرب حراس فريق الأهلي، يانكون ميشيل، ثلاثي حراسة المرمي بالفريق لتدريبات بدنية شاقة.
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