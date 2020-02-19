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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسنى يوشك على إنهاء تصوير «مش أنا»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:49 م
تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
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يواصل المطرب تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "مش أنا" والمقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل.

وأوشك تامر حسني على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل بالكامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والميكساج، وقد وانتهى صناع الفيلم الفترة الماضية، من تصوير عدد كبير من المشاهد بالمملكة العربية السعودية، حيث تدور بعض أحداث الفيلم هناك.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، شيرين، الفنانة حلا شيحة، والتي تعود بهذا الفيلم إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا، منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب.

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