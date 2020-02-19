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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكلدانية تشارك فى مؤتمر «حرية العقيدة» بالمركز الثقافى الإيطالى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:44 م
الكنيسة الكلدانية
الكنيسة الكلدانية في مصر
تريزة شنودة
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شاركت الكنيسة الكلدانية في مصر برئاسة المدبر البطريركي الأب بولس ساتي للفادي الأقدس في مؤتمر بعنوان "من حرية العقيدة إلى حرية الدين والمعتقد. تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية"، وذلك بدعوة من جامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا.

عقد المؤتمر في المركز الثقافي الإيطالي في القاهرة، وجاء هذا المؤتمر امتدادًا لإعلان وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة في أبوظبي بين قداسة البابا فرانسيس والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

دار موضوع المؤتمر عن إيجاد سبل الحوار وبحث الأمور المشتركة بين الأديان، وذلك في سبيل إيجاد المسببات للتطرف الديني وإنهاء الصراعات التي تمزق البلدان على أساس ديني.

في هذا السياق؛ شارك الكثير من ممثلي الأديان المسيحيين والمسلمين والعديد من السفراء على رأسهم سفير الكرسي الرسولي نيافة المطران نيكولاس هنري ماري وسفراء وزارة الخارجية المصرية والجامعة العربية، وممثلو الوزارات والعديد من المهتمين من سفراء سابقين ومنظمات المجتمع المدني.

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