الرئيس البيلاروسى: نقدر دور مصر فى محاربة الإرهاب

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لو كاشينكو، إن بلاه تعرف جيدًا دور مصر في محاربة الإرهاب وتقدر هذا الدور.وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، أن بيلاروسيا مهتمة بمشاركة مصر في المشاريع الواسعة للبنية التحتية، بما تملكه من إمكانيات علمية وصناعية.وتابع: أن بلاده ترحب بخطط مصر حول التعاون الدبلوماسي مع بلاده.