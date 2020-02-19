دير أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة يبدأ الاعتكاف.. الإثنين

أعلن دير القديس أبي سيفين للراهبات بمنطقة مصر القديمة، بدأ فترة الاعتكاف الروحي خلال فترة صوم القيامة المجيد، بالتزامن مع بداية الصوم الإثنين المقبل.وقال دير أبي سيفين للراهبات في بيان، إن فترة الاعتكاف تستمر من 24 فبراير حتى 24 إبريل المقبل أي عقب عيد القيامة المجيد، ويمتنع الدير عن استقبال الزيارات من الأقباط خلال تلك الفترة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.